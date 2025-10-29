文部科学省は、子どもの登下校時の留意点や学校内にクマが侵入した時の対応などを全国の教育委員会に通知する方針を固めた。

１１月にも通知する。環境省がまとめたクマ出没時の対応マニュアルも参考にしながら、クマが多く生息する北海道や秋田県などの学校で実践されている対応策や、クマと遭遇した時の対処法の指導などについて事例を示し、注意喚起する。

「学校のゴミ集積所では鍵をかけたり、蓋を閉めたりする」など管理上の注意点や、「クマの足跡を見たらその場から離れる」などを想定しており、文科省はこうした対応策を、各学校が災害や事故発生時の教職員の対応などをまとめた「危機管理マニュアル」に盛り込むよう促す予定だ。

クマによる被害が相次ぎ学校活動にも影響が出ている。秋田県湯沢市では市内全１２小中学校に、屋外での授業や部活動の自粛を要請し、児童生徒の登下校時には保護者の送迎を求めた。富山市では、クマの目撃情報があった地域の小中学校に、校舎１階の施錠や屋外活動の中止などを促している。

松本文科相は２８日の閣議後記者会見で「児童生徒の安全確保に向けた必要な取り組みを進めていきたい」と話した。