カメルーン大統領選、９２歳の「世界最高齢の国家元首」が８選…１年の大半をスイスで療養

【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】カメルーン国営放送によると、カメルーン憲法評議会は２７日、今月１２日に行われた大統領選の結果を発表した。

現職で世界最高齢の国家元首ポール・ビヤ大統領（９２）が、得票率５４％で当選した。８期目で任期は７年。在職中に９９歳を迎える。

ビヤ氏は１９８２年に大統領に就任。再選回数を無制限にし、長期政権を確立した。療養のため、１年の大半をスイスで過ごしているとされ、公の場に姿を現すことはまれだ。米汚職調査団体によると、在職中少なくとも４年半を国外で過ごし、６５００万ドル（約９９億３５００万円）を浪費した。昨年９月には約１か月雲隠れし、国連総会を欠席。死去のうわさが流れた。

１２人が立候補した今回の選挙では、ビヤ氏の娘が「父を支持するのはやめてくれ」とＳＮＳで訴えて物議を醸したが、投票日直前に公の場に登場し、健在をアピールした。

カメルーン国民の年齢中央値は１９歳、平均寿命は世界２０８位の６４歳だ。米調査機関ピュー・リサーチ・センターによると、世界の国家指導者の年齢中央値は６２歳。７０歳代が１９％、８０歳代が５％となっている。

アフリカでは８０歳以上の国家元首が９人おり、コートジボワールでも２５日、大統領選が行われ、アラサン・ワタラ大統領（８３）が得票率９０％で当選した。紛争を抱えるアフリカでは、強力な主導力を維持するため、長期独裁政権が続く国が多い。赤道ギニアとコンゴ共和国では現職の大統領が４０年以上、実権を握っている。