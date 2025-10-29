大型無人機に携帯電話用の基地局機能を搭載した「空飛ぶ基地局」（ＨＡＰＳ）が２０２６年にも国内で実用化される見通しとなった。

総務省は２５年度内に省令改正など、必要な制度を整備する方針で、電波が届きにくい山間部や災害時の活用が期待される。（須永光）

ＨＡＰＳは、高度約２０キロ・メートルの成層圏を飛行する無人機にアンテナなどを搭載し、上空から広範囲に通信ネットワークを提供する技術。地上から電波が届きにくい中山間地域や海上などでも通信が可能となる。

また、災害時の活用も見込まれる。昨年１月の能登半島地震では、停電や通信網の寸断などで基地局が稼働できなくなり、長期間にわたって携帯電話が不通となった。携帯大手は、米宇宙企業スペースＸの衛星通信網「スターリンク」を活用し、復旧に努めた。

ＨＡＰＳはスターリンクなどと比べて、１機で通信サービスを提供できる範囲は限られるが、地上と近いため大容量通信が可能となる。無人機は太陽光電池で飛ぶ仕組みで、停電時にも稼働することができる。

国内携帯大手は、ＨＡＰＳを使った通信サービスの提供に意欲を見せてきた。ＮＴＴドコモは欧州の航空機大手エアバスの子会社に出資して機体の開発に取り組んでおり、２６年の商用化を目指している。ソフトバンクは米国製の飛行船型の機体を導入し、２６年に国内で試験運用を始める予定だ。

総務省も実用化に向けた準備を進めている。４月に成立した改正電波法で、従来は陸上だけだった基地局の設置場所に「成層圏以下の空域」が加わった。有識者会議でＨＡＰＳの技術的な課題も検討しており、１０月中にも報告書をとりまとめる。その後に省令を改正し、詳細なルールを定める。

具体的には、テレビの地上デジタル放送波や気象レーダーなどとの干渉を防ぐため、無人機は高度２０キロ・メートル程度に限っての飛行とすることを義務づける。海上での運用も見込まれるため、近隣国への電波干渉を防ぐ対策を講じることも求める。

使用する電波は、地上の基地局で携帯電話向けに使っている周波数帯と同じ２ギガ・ヘルツ帯とする。専用のアンテナを必要とせずに、スマートフォンなどでそのまま通信が可能となる。