Àô¥Ô¥ó»Ò¡õº´Æ£Î´ÂÀ¡¡ºå¿À¤ÎÆüËÜ°ì¤ò³Î¿®¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×£×¼ç±é¤Î¿Æ»ÒÌò¤¬ÌÔ¸×°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Àô¥Ô¥ó»Ò¡Ê£·£¸¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀ¼Éñ·à¡ª¡Ø½ª³è¤ò»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢£µ£µºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡×¡ÊÍèÇ¯£´·î£²£µ¡¢£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡Ë¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò£×¼ç±é¤Ç¿Æ»ÒÌò¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£Î´ÂÀ¡Ê£´£µ¡Ë¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Âç¤Î¸×ÅÞ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë£²¿Í¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëºå¿À¤ËÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢Àô¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤Í¥¾¡¤¹¤ó¤Î¤Ï¡ª¡×¤È¶¯µ¤¤ËÀë¸À¡£¸ß¤¤¤ËÌÔ¸×°¦¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¢¤¤¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ç¡¢º£ºî¤Ë¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¤È¡¢Àô¤ÏÇï¼ê¤·¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ª¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¤ª¤È¤È¤¤¤ÏÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£º´Æ£¤¬¸×ÅÞ¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢»×¤ï¤º´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤¬¸×ÅÞ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª¡Êº´Æ£¤Ï¡Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÇ®¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ó¤¿¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ë£¸£°Ç¯Âå¤Î»þ¤Ë»Å»öµÙ¤ó¤Ç£³£¶Àï¸«¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡ª¤½¤Î¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¡ËµÇ°¤Î¶â²ß¤¬¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡ªº£¡Ê¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬¡Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤Ïµð¿Í¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£²¦Äç¼£»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²¦¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª»ä¤ÏµÁÍý¸Ç¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º´Æ£¤«¤é¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Ï¡Êºå¿À¡Ë°ì¶Ú¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìµ¸À¤Î°µ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºå¿À°¦¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè£²Àï¤Þ¤Ç¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¤È¡¢¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤òÅ¸³«¡£Àô¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤Í¥¾¡¤¹¤ó¤Î¤Ï¡ª£±¾¡¤°¤é¤¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤È°¤¤¤«¤é¤µ¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢º´Æ£¤â¡ÖÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÎÉ¤¤ÉñÂæ¤Ë¡×¤È¸Æ±þ¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¡È¿Æ»Ò¡É¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï·ë²Ì¤Çº¸±¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ïº´Æ£±é¤¸¤ëÂ©»Ò¤Î¿ÊÏ©¤ò½ä¤ê¡¢Àô±é¤¸¤ëÊì¤È¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬À¸¤¸¤ë½ê¤«¤éÅ¸³«¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¼Â¤Ïºå¿À¤¬¥â¥á¤¿¸¶°ø¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Î¢ÀßÄê¤Ïºî¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Àô¤Ï¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¤ï¤è¡ª²¿¹Í¤¨¤Æ¤ó¤Î¤è¡¢²¿¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤¤¤¿¡£