ダイナを改造した車両。普通免許での運転が可能

神奈川トヨタ自動車（横浜市神奈川区）は、災害による断水や停電時でも使用できる車載式の「完全自立型移動式水洗トイレ」を開発した。自治体などの導入を念頭に年内の発売開始を目指す。

日本大工学部発のベンチャー企業「ｅ６ｓ（えしっくす）」（同市西区）や同学部と共同開発し、２１日に搭載車を披露した。

普通免許で運転できる商用車「ダイナ」の荷台部分に小便器と大便器をそれぞれ１基搭載。トイレで流した汚物をフィルターで水と固形物に分離する。汚水は活性炭でろ過して色や臭いを取り除き、塩素で除菌した上で循環利用することで「２千回以上使用が可能」（ｅ６ｓ）という。

固形物はロール状の不織布で巻き取り、個別に処理する。電力は屋根に取り付けた太陽光パネルやバッテリーで賄う。

昨年１月に発生した能登半島地震では、下水道管が破裂してトイレが長期的に使えなくなった。開発した車載式トイレは汚物をタンクにためないため、衛生環境を保てる。くみ取りも不要だ。

神奈川トヨタの松本勇人執行役員は「インフラに影響されずに使用でき、社会貢献になる」。ｅ６ｓの高波正充社長は「イベントでも使える」とＰＲした。価格は１６００万円程度を想定する。