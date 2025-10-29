「服探し中」→【ROPÉ PICNIC】がいいかも！ 大人に似合う♡「きれいめカーディガン」

「着回せるアイテムが欲しい」「通勤にも休日にも使えるものがいい」。そんな “服探し中” の人におすすめなのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめカーディガン」。上品さと程よいトレンド感を兼ね備えたデザインが豊富で、大人の日常にちょうどいい一枚が見つかりそう。ジャケットライク、バランスが取りやすそうなショート丈など、今頼りになるカーディガンをご紹介します。

ジャケット感覚で着られる！

【ROPÉ PICNIC】「ミラノリブニットカーディガン」\5,489（税込）

ジャケットのようなきちんと感と、ニットならではの柔らかさを楽しめそうなリブカーディガン。「高級感のある編み地」（公式オンラインストアより）が上品に映えて、体のラインを拾いにくい厚みも魅力です。エンブレム調のメタルボタンや胸ポケットが、シンプルな中にさりげない華やかさをプラス。定番ブラックのほか、今季注目のダークブラウンやレッドなど全6色展開。

襟の取り外しOKな2WAYが嬉しい！

【ROPÉ PICNIC】「ダブルフェイス襟取り外し起毛カーディガン」\6,490（税込）

ふんわり起毛した素材感と、きちんと見えするシルエットを両立した2WAYカーディガン。襟をつければジャケットのように、外せばノーカラーで軽やかに着られて、気温やシーンに合わせて印象チェンジが楽しめます。ゴールドカラーのボタンがアクセントになり、シンプルな装いもぐっと華やかに。WEB限定のカーキを含めた全5色展開。

ショート丈で好バランスが狙えそう！

【ROPÉ PICNIC】「パールボタンショートカーディガン」\5,489（税込）

公式オンラインストアで「バランスが取りやすいショート丈でボトムスを選ばないデザイン」と紹介されている、着回し力が高そうな一枚。シンプルながらパール調ボタンがさりげないリッチ感を添え、装いを上品にアップデートしてくれそうです。ドロップショルダーでこなれた大人の余裕を醸し出せるのも◎

ゆるめシルエットもVネックですっきり！

【ROPÉ PICNIC】「Vネックフォルムカーディガン」\5,489（税込）

ゆるシルエットながら深めのVネックでスマートに着られそう。「型崩れしにくく、軽やかで着心地の良いニット素材」（公式オンラインストアより）なのも、デイリーづかいに心強いポイント。ヒップをカバーする長めの丈も魅力です。端正なシャツを仕込んで今どきなレイヤードスタイルを楽しむのも素敵。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K