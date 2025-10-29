ワールドシリーズ第3戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」でスタメン出場し、2本塁打を含む4打数4安打5四球と大爆発。延長18回での6-5の勝利に貢献した。ドジャース公式の思わぬ投稿がLAファンの間で話題になっている。

1点ビハインドの7回、1死走者なしから大谷は初球の97.6マイル（約157キロ）の真っすぐを捉えた。飛距離401フィート（約122.22メートル）、打球速度107.8マイル（約173.48キロ）の一発はあっという間に左中間スタンドに突き刺さった。大谷は叫び、何度もガッツポーズ。本拠地は大歓声に包まれた。

ドジャース公式Xも即座に動画などで速報。その中で、大谷の叫ぶ写真とともに「ショウヘイはいらない？ 心配するな、彼は俺たちの選手だ」と記した投稿があった。

大谷は24日（同25日）、カナダでの初戦で「We don’t need you！（お前は必要ない！）」の大合唱を敵地ファンから浴びた。これを引き合いに出したドジャース公式の驚きの投稿にLAファンも反応。「なんで彼はこんなにすごいんだ」「彼は狂ってるよ」「このキャプションが最高。爆笑だよ」「間違いない!!」「ブルージェイズはそれを言ったことを後悔するだろう」「彼が自分のやりたいことをやっているのを見るのはとても楽しい。いつか孫たちに彼のことを話すよ（笑）」など驚きやBジェイズに対する“お返しメッセージ”に共感する声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）