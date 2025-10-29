新人女優の田中希和（きな）が、タレント・ベッキーらを擁する芸能事務所「ＧＡＴＥ」に所属した。このほど、スポーツ報知の取材に応じ、「朝ドラのヒロインが夢」と女優としての飛躍への思いを語った。（奥津 友希乃）

つややかな黒髪に純真無垢（むく）な輝きを放つ瞳、愛らしい雰囲気は次世代ヒロインの可能性を感じさせる。昨年、若手向けオーディションを経て芸能界入りし、カゴメ「野菜生活１００ スムージー」ＣＭなどに出演中。女優デビュー作となった映画「白の花実」（１２月２６日公開、坂本悠花里監督）の公開も控えている。

現在高校３年生の田中は、ベッキーや森カンナ、ハリセンボンらを擁する同社への所属が決まり「うれしいです。先日、ベッキーさんにごあいさつする機会があり、『一緒にお互い頑張ろうね』と優しく声をかけていただきました」。

幼い頃からＮＨＫ連続テレビ小説を鑑賞するのが「毎朝のルーチン」で、女優の道に興味を抱くようになった。中学２年から子役事務所でレッスンを積み、「浴衣を着てお芝居をするレッスンがあり、普段使わない所作や言葉に触れることが面白くて、より興味を持ちました。時代劇にも挑戦したい」と意欲をのぞかせる。

映画「白の花実」で本格的な演技に初挑戦。本作は全寮制の女子高が舞台で、少女の突然の死をきっかけに生徒らの心が揺らいでいく姿を描く。田中は、主人公の同級生役を演じ「いじめが関係した内容なので難しい部分もありました。自分ではない、その役になりきることは怖いような面白いような、不思議な感覚でした。エンドロールで自分の名前を見つけた時は感動しました」と女優としての一歩を踏み出した。

本作をきっかけに今年２月からコンテンポラリーダンスを習い始め、「映画の撮影で踊る場面があり、楽しかったし、もっと深めてみたくて始めました。ちょっとずつ体も柔らかくなって、動きがしなやかになってきています」と表現の幅を広げることに貪欲だ。

憧れは、女優の蒼井優。フジテレビ系医療ドラマ「Ｄｒ．コトー診療所」シリーズを鑑賞し、その演技に感銘を受け「蒼井さんの繊細で自然体なお芝居にすごく憧れています」。

夢は「朝ドラヒロインになること」で、「幼少期からおあばちゃんになるまで、その役の人生を演じられることに魅力を感じています。１５分で見る人の心をつかむ演技や物語にも憧れます。一番の目標なので、オーディションにも挑戦してみたいです」。可能性無限大の１７歳から目が離せない。

◆田中 希和（たなか・きな）

▼生まれ ２００８年１月２１日、京都府出身。１７歳

▼出演作 カゴメ「野菜生活１００ スムージー」ＣＭ、日経新聞ブランドムービー、映画「白の花実」

▼身長 １５９センチ

▼チャームポイント 左右のえくぼの上にあるほくろ

▼特技 長距離走「中学時代は陸上部で８００、１５００メートルを走っていました。体力には自信があります」

▼趣味 ビースアクセサリー作り、料理「ゴーヤチャンプルーが得意料理です」

▼長所 「まじめに目標に向かって努力できるところ」

▼短所 「優柔不断で考えすぎてしまうところ」

▼好きな言葉 即今只今「京都の鈴虫寺の和尚さんに教えていただいた言葉。過去や未来のことを考えて一喜一憂するのではなく、今この瞬間を大切に懸命に生きるという意味があると知り、心に刺さりました。お守りのような言葉です」