来年2月6日のミラノ・コルティナ冬季五輪開幕まで29日で100日の節目を迎えた。ノルディックスキー・ジャンプで五輪初出場を目指す二階堂蓮（24＝日本ビール）は、今大会から採用された男子2人一組によるスーパー団体メンバーの有力候補だ。3つのメダルを獲得してきた男子団体が生まれ変わった新種目でエース小林陵侑（28＝チームROY）とともに表彰台を狙っている。スキーモ（山岳スキー）など初実施の注目競技・種目に焦点を当てた。

当時12歳の二階堂は、朝起きてテレビをつけた瞬間、画面にくぎ付けになった。それは14年ソチ大会で、ジャンプ団体が銅メダルを獲得したことを伝えるニュース映像だった。「僕が生きてきた中で例えようのない思いが出てきて。なんか、凄く良いメンバーだなって。自分もこの舞台に行ってメダルを獲りたいって、初めて思うきっかけになった」。これが五輪を目指した原体験。その夢を、100日後のミラノ・コルティナ大会で現実に変える時が来た。

1924年の冬季第1回シャモニー大会から続く伝統競技ジャンプで、団体戦が初めて採用されたのは88年のカルガリー大会からだった。1チーム男子4人で2本ずつ、計8本の合計点で競う形式。日本は94年リレハンメル大会で銀、98年長野大会で金、そして14年ソチ大会で銅を獲得している。「日の丸飛行隊」の愛称で呼ばれ、注目度の高かった団体戦が今大会から2人一組の「スーパー団体」に姿を変えることとなった。

22〜23年シーズンのW杯から採用されている新方式。各国男子2人でチームを組み、1人3本ずつ飛んで6本の合計点で順位を競う。テスト大会を兼ねて五輪と同じジャンプ台で9月に開催された夏のグランプリでは、小林陵とチームを組み、合計786・6点で銀メダルを獲得した。二階堂が五輪への憧れを抱いた14年ソチ大会以来の団体メダルへの期待も高まる。

北海道江別市出身で、91年世界選手権代表の元スキージャンパーである学さんを父に持つ。8歳の冬に、父から札幌の少年団で体験会に誘われて競技を始めた。「行く！」と即答したばかりに、当日の早朝に「眠いし、寒い…」と駄々をこねながら、父に無理やり連れて行かれたのも今は良い思い出。手作りの2メートルの台を飛んだ瞬間、「飛ぶっていう感覚にはまった」とジャンプにのめり込んでいった。

元代表選手の父を持つエリートのように思えるが、二階堂を支えるのは「反骨心」だ。下川商3年時にW杯に出場するなど世代の先頭を走ったが、実業団チームから声がかからなかった。東海大に進学したものの、競技に専念するために約1年で退学。派遣のアルバイトに登録し、田植えなどをして活動費を稼いできた。

現在は日本ビールに所属し、より一層、競技に打ち込める環境になった。二階堂は言う。「反骨心から、それをエネルギーにしてここまで続けてこられた」。昨季W杯個人総合ランクは、北京五輪ノーマルヒル金メダリストの小林陵の9位に次ぐ日本勢2番手の19位。日本ジャンプ界のホープへと成長し、24歳という心身ともに充実した年齢で五輪イヤーを迎えた。

「やっぱりオリンピックってドラマが生まれるなって感じる。個人で金メダルを獲ることだったり、スーパーチーム（団体）でメダルを獲ることで、人の心を動かせるようなドラマが生まれればいいなって思う」

12年前、日の丸飛行隊の姿に心を震わせた4年に1度の大舞台。「スーパー団体」という新たな歴史が始まるミラノ・コルティナ五輪で、今度は自分がドラマの主役になる。

◇二階堂 蓮（にかいどう・れん）2001年（平13）5月24日生まれ、北海道江別市出身の24歳。江別大麻泉小2年からジャンプを始め、下川商3年時に全国高校総体優勝。20年W杯初出場。22年に夏のグランプリで初優勝し、23年世界選手権初出場。家族は両親、姉、兄。趣味はアニメ観賞。1メートル66。

【女子ラージヒル】ジャンプ女子ではラージヒル（LH）が追加された。従来のノーマルヒル（NH）に加え、男子と同じ個人2種目となった形だ。18年平昌大会ノーマルヒル銅メダルの高梨沙羅は「五輪の舞台でのチャンスが増えて、とてもうれしい」と語る。22年北京五輪から始まった混合団体を含め最大3種目でメダル獲得の可能性がある。

【複合団体スプリント】ノルディックスキー複合の団体も従来の1チーム4人から2人の「団体スプリント」となる。日本は団体で92年アルベールビル、94年リレハンメル大会を2連覇し、近年では22年北京大会で銅メダルを獲得している得意種目。北京メンバーの渡部善斗は「意識を変えないといけない。ペースも戦略も変わってくる」と語る。2人が前半にラージヒルを飛躍し、後半の距離は各7.5キロを1.5キロずつ交互に滑走する。

【スキーモ】新競技として採用された山岳スキー「スキーモ」は登山とスキーが融合した欧州発祥の競技だ。1周回が3分程度の短距離で争う男女スプリントと、より標高差のあるコースを男女2人一組が交互に計4周回する混合リレーが行われる。管轄する日本山岳・スポーツクライミング協会によると、現状は大陸別枠獲得を目指しているが、ライバルの中国が大きくリードしているという。出場争いに反映される大会は、残りは12月に米国で行われるW杯のみ。ラスト1戦で上位に入って出場枠をつかめるのか注目が集まる。

【男女デュアルモーグル】フリースタイルスキー・モーグルは単独で滑ってスピード、ターン、エアの3項目の総得点を争うモーグル（シングルモーグル）に、2人同時に滑るデュアルモーグル（DM）が加わった。採点項目はシングルと同一ながら、1対1のトーナメント方式で行われるため、予選順位や戦術がより重要となる。日本の第一人者、堀島行真（トヨタ自動車）は3月の世界選手権のDMは準決勝のケガの影響で銀メダルだったが、五輪では2冠を狙う。