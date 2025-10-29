国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（11月6〜9日、滋賀・瀬田GC北C）の出場選手が28日に発表された。米ツアーのメンバーには、ポイントランク3位の山下美夢有（24＝花王）ら9人の日本人選手が名を連ねた。国別の勝利数で過去最多に並ぶシーズン5勝を挙げている日本勢が母国で新記録となる6勝目を目指す。

米ツアーを主戦場とする9人の日本人選手が母国開催の米ツアーに凱旋出場する。

昨年の最終予選会をトップ通過し今季から本格参戦した山下はAIG全英女子オープンでメジャー初制覇を果たすなどポイントランク3位と大健闘している。新人賞ランクでは1位を走り、昨年の西郷に続く日本人3人目のタイトル獲得が期待されている。

1年前、マリナ・アレックス（米国）との6ホールのプレーオフを制した竹田はディフェンディングチャンピオンとして臨む。前回大会優勝で米ツアー出場権を得た逸材は今季も1勝を挙げポイントランクは4位、新人賞ランクは2位。好調を持続しており大会連覇の可能性は十分にある。

シェブロン選手権を制したポイントランク10位の西郷はエントリーしなかったが、それぞれ1勝ずつを挙げた岩井姉妹は同12位、同13位に入っており、歴代最強の日本代表といえる。ここまでメジャー2勝を含む5勝を積み重ね、87年（岡本綾子4勝、森口祐子1勝）と10年（宮里藍5勝）のシーズン最多記録に並んでおり、もう1勝すれば記録更新。国別の今季勝利数では6勝の韓国に後れを取っているが、ライバルに追いつくチャンスでもある。日本の強さを証明する舞台が11月6日に幕を開ける。

《米ツアー初出場 菅「楽しんで」》日本ツアーからはメルセデスランクの上位がそろって参戦する。9月のミヤギテレビ杯ダンロップ女子でツアー初優勝しメルセデスランク4位につけるプロ2年目の菅は米ツアー初出場。「自分のレベルを知ることができる大会。楽しんで回りたい」と話した。勝てば米ツアー出場権が付与されるが、現時点で本格参戦には消極的。ただ「行ってみたら気持ちが変わるかもしれないしチャンスをつかみ取りたい」と優勝への意欲もにじませた。