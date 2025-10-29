シュナイダー監督 7回に大谷を歩かせる選択肢はなかった？「彼を歩かせてフリーマンやマンシーと対戦するのも簡単なことではない」



シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

2025年10月27日（日本時間28日）、ワールドシリーズ第3戦が行われ、トロント・ブルージェイズはロサンゼルス・ドジャースと対戦。延長18回、6時間を超える死闘の末、5-6でサヨナラ負けを喫した。

ドジャースの大谷翔平（31）にポストシーズン日本人最多記録更新となる2本塁打を浴びるなど、9打席9出塁を許し、ブルージェイズは連敗を喫して1勝2敗とした。

試合後、ブルージェイズのシュナイダー監督が記者会見に応じ、激闘を振り返った。





シュナイダー監督 試合後のコメント（一問一答）

Q：この試合のターニングポイントはどこだったと考えますか？

たくさんありますね。我々のプレーぶり、戦いぶりは本当に気に入っています。ターニングポイントと言えば、当然サヨナラホームランでしょう。

選手たちが戦った姿勢を本当に誇りに思いますし、エリック（・ラウアー）の投球も信じられないほど素晴らしかった。彼らの今日の戦いぶりには、これ以上ないほど満足しています。



Q：試合の最終盤、ブルペンに（第4戦で先発予定の）ビーバーがいたように見えましたが、登板までどれくらい近かったのでしょうか？

かなり近かったですね。リトルには少なくとも2イニングは投げてもらうつもりで、そこからどうするかという状況でした。

リトルの後はシェーン（・ビーバー）が控えていると分かっていたので、なんとかそこまで繋ごうとしていました。だからこそ、エリック（・ラウアー）にあれだけ長く投げてもらったのです。



Q：7回、マウンドに集まって話し合いがありましたが、あの場面で大谷選手を歩かせる選択肢はなかったのでしょうか？ 後に申告敬遠を選択した場面もありましたが、7回の判断との違いは何だったのでしょう？

マウンドでの話し合いでは、彼（大谷）を慎重に攻めよう（ピッチアラウンド）としていました。彼らは本当に才能のある打線を擁していますからね。彼を歩かせて、次のマンシーやフレディ（・フリーマン）と対戦するのも簡単なことではありません。状況は一つひとつ異なります。

彼に対しては、非常に高いレベルで投球を実行しなければなりません。シリーズの最初の2試合ではそれができていたと思います。第1戦でホームランを打たれましたが、今日もうまく実行できていた場面はありました。彼は偉大な選手ですし、今日も素晴らしいスイングをいくつか見せていました。



Q：エリック（・ラウアー）を長く投げさせましたが、彼とはどのような話をしていたのですか？

彼と直接話していました。エリックは先発投手ですから、今日の球数は我々の期待を明らかに超えるものでした。あれだけの球数を投げたのは久しぶりだったでしょう。

しかし、彼の球を見ていれば、球威は落ちていませんでしたし、しっかりと投球を実行できていました。2イニング目を終えた後から、イニングごとに彼の感触を確かめていましたが、彼は「まだ行ける」と強く主張していました。彼が今日成し遂げたことについては、言葉も見つからないほどです。



Q：ジョージ（・スプリンガー）の状態について教えてください。

右脇腹の違和感です。すでにMRI検査を受けましたので、結果と明日の朝の状態を見て判断します。非常に残念です。彼は我々の打線の重要な一部ですから。彼がラインナップに戻ってきてくれて嬉しかったのですが、今回のことで悪化していないことを願うばかりです。



Q：大谷選手への対応について、試合ごとにアプローチを変えるのは難しいものですか？

試合は毎回違います。一球一球が違うのです。彼らは素晴らしい選手たちですからね。時には、他の誰かに打たれる方がまだ良いと感じる場面もあります。

ただ、その「他の誰か」がフレディ・フリーマンだったりするわけです。彼は素晴らしい試合をしました。我々はただ、次の試合に向けて準備を続けるだけです。皆さん、本当にありがとうございました。

