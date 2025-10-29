ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２９０ドル高 シカゴ日経平均先物は５万８３０円
NY株式28日（NY時間15:05）（日本時間04:05）
ダウ平均 47835.43（+290.84 +0.61%）
ナスダック 23868.47（+231.01 +0.98%）
CME日経平均先物 50830（大証終比：+370 +0.73%）
欧州株式28日終値
英FT100 9696.74（+42.92 +0.44%）
独DAX 24278.63（-30.15 -0.12%）
仏CAC40 8216.58（-22.60 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.492（+0.001）
10年債 3.981（+0.002）
30年債 4.547（-0.005）
期待インフレ率 2.291（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.623（+0.007）
英 国 4.400（-0.002）
カナダ 3.039（-0.011）
豪 州 4.173（-0.010）
日 本 1.638（-0.028）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.05（-1.26 -2.06%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3972.00（-47.70 -1.19%）
ビットコイン（ドル）
114932.75（+463.09 +0.40%）
（円建・参考値）
1747万5525円（+70413 +0.40%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
