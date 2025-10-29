なでしこJはノルウェーに2失点完敗、欧州遠征は1敗1分…春以降の国際親善試合は6試合で4敗2分と未勝利続く
[10.28 国際親善試合 日本女子 0-2 ノルウェー女子 アンダルシア]
日本女子代表(なでしこジャパン)は28日、スぺイン・アンダルシアで行われた国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦し、0-2と敗戦。欧州遠征を1敗1分で終えた。
日本は24日のイタリア戦(△1-1)から先発を2人変更。DF清水梨紗とMF浜野まいかが起用された。4-3-3の布陣でGKは山下杏也加、4バックは左からDF守屋都弥、DF高橋はな、DF古賀塔子、清水。アンカーにMF宮澤ひなた、インサイドハーフは左にキャプテンのMF長谷川唯、右にMF清家貴子。前線3人は左からMF藤野あおば、FW田中美南、浜野が並んだ。
開始早々からカウンターを食らうも、日本は山下が冷静にセーブ。その1分後には日本が反撃。清水が右サイドから最前線にスルーパスを出すと、清家が反応する。しかしシュートは惜しくもゴール枠内を捉えなかった。
前半14分、日本は守屋が左サイドを抜け出してクロスを上げる。ニアサイドで田中が詰めると、相手のクリアが当たってゴール方向に向かう。相手GKにセーブされ、再び得点チャンスを決め切れない。
すると、日本は前半27分に失点を喫する。右サイドにロングボールを通されると、MFシグネ・ゴープセットの突破を許す。そのままPA右に進入され、古賀が詰めるもシュートを股下に通されて先制ゴールを奪われた。
追いかける日本は前半40分に攻撃を仕掛ける。中盤の宮澤が放ったスルーパスに藤野が反応。PA内からのシュートはゴールネットを揺らすも、藤野にオフサイドが認められてノーゴールとなった。
日本は前半を0-1で折り返す。ハーフタイムには2枚替え。古賀と清家を下げ、DF南萌華とMF長野風花が出場する。高橋が右CBに移動し、南は左CBに入る。長野がアンカーに立った。両サイドの立ち位置も入れ替わり、浜野が左に、藤野が右でプレーした。
追いつきたい日本だが、後半7分に追加点を許す。右サイドからゴープセットにカットインされると、PA手前からミドルシュートを打たれる。豪快な弾道をゴールに突き刺され、0-2と点差を広げられた。
後半10分、日本は右サイドから長谷川がクロスを上げると、宮澤がダイレクトシュートもクロスバー。15分にはクロスのこぼれ球を拾った浜野がカットインから右足シュートも、相手GKにセーブされる。チャンスは作るが、1点を決めることができない。
日本は後半20分に2枚替え。守屋と田中に代えて、DF遠藤純とMF谷川萌々子が投入される。遠藤は2023年12月3日の国際親善試合・ブラジル戦以来となる1年10か月ぶりの代表戦。左サイドから持ち味の突破力を何度も見せていく。
時間とともに攻めあぐねる日本は後半30分、21歳コンビが好連係を見せる。浜野が左サイドからクロスを上げ、ファーサイドの藤野が右足ダイレクトボレー。しかし鋭い弾道もゴール左外に逸れていき、得点にはつながらなかった。
後半37分、日本は最後の2枚替え。宮澤と清水を下げ、MF籾木結花と追加招集でなでしこジャパンデビューとなるDF白垣うのがピッチに入る。41分には後方の高橋から縦パスが入り、中盤で白垣がフリック。最前線に通ったボールを籾木が右足シュートで合わせた。だが、ボールは惜しくもゴール左に逸れていった。
チャンスを作りながらも、日本はゴールを決めることができず。0-2で試合終了となり、欧州遠征は1敗1分に終わった。ニルス・ニールセン監督体制は初陣のシービリーブスカップで3連勝と好スタート。国内組中心となった夏のE-1選手権では1勝2分の成績を残したが、主力で臨んだ国際親善試合6試合では4敗2分と未勝利が続いている。
日本は11月29日に国内で親善試合を実施。長崎のPEACE STADIUM Connected by SoftBankでカナダと対戦する。
また、来年3月には2027年ブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選も兼ねる女子アジアカップが行われる。
