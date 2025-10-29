¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡¡ÃíÌÜ¥ì¡¼¥µ¡¼¡ÛÀÐ°æ¿Ä¹¡¡¥À¥Ã¥·¥åÀï°ìËÜ¤ÇÈôÌö¤¹¤ë°ïºà
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè16²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤¬29Æü¡¢³«Ëë¡£28Æü¤ËÁ°¸¡Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷»Ò¤È¾ÍèÀË¤«¤Ê¼ã¼ê¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë6Æü´Ö¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤ÏÀÐ°æ¿Ä¹¡Ê25¡á¹áÀî¡Ë¤À¡£
¡¡Ì¾Á°¤Ï¿Ä¹¡Ê¤Î¤Ö¤Ê¤¬¡Ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£¤³¤Î»Å»ö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥°¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¡¢Â©¤âÄ¹¤¤¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ±ïµ¯¤Î¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯È¾¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2ÀáÁ°¤ÎÃÏ¸µ¡¦¤Þ¤ë¤¬¤á¤ÇÁá¤¯¤â½éÍ¥½Ð¡£Á°¸¡Æü»þÅÀ¤Î26Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï4.68¡¢¸½Å¬ÍÑ¤Î3.27¤«¤éÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å°ìËÜ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬³°¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò³Ð¤¨¤ì¤Ð¡¢½çÅö¤Ë¿¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°ÂÄê´¶¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ï¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È³°¤ò°®¤Ã¤Æ²ó¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë1¥Þ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ëÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎäÀÅ¤ËÅ¸³«¤òÆÉ¤á¤ë¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î³ä¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÃÏ½é»²Àï¤À¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤À¡£
¡¡¡þÀÐ°æ¡¡¿Ä¹¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤Î¤Ö¤Ê¤¬¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë8·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£¹áÀî»ÙÉô¤Î134´üÀ¸¤È¤·¤Æ24Ç¯5·î¤Ë¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯12·î¤Î»ùÅç¤Ç½é¾¡Íø¡£2ÀáÁ°¤Î6·î¤Þ¤ë¤¬¤á¤Ç½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÄÌ»»255Àï12¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë59¡£·ì±Õ·¿O¡£