ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」が、28日に開幕した。きょう29日の2日目は12Rでドリーム戦が行われる。

初日の佐藤は4着2本だったがエンジンの感触は悪くなく、すんなり先マイに持ち込む。動きのいい篠崎との内の両立が軸。椎名は握って攻める。磯部はカド自在に仕掛けて。外枠両者は展開待ちになりそうだ。

＜1＞佐藤隆太郎 2走とも合わせ切れていなかった。後半は両サイドにいいエンジンの人がいたけど、同じスタートを行ければ持つ感じがあったし、伸びは悪くないと思う。

＜2＞篠崎元志 行き足、直線、体感が良かった。初日、そしてエンジンの数字を考えれば十分。足に手応えはある。ただ、スローに入ると起こしが不安定。そこを解消させていきたい。

＜3＞椎名豊 特訓では出ていく感じがあった。スリットの足はいいけど、回り足は弱そう。

＜4＞磯部誠 足は悪くないと思うけど、起こしとピット離れが気になる。

＜5＞森高一真 そのまま行ったけど、気温が全然違うし合っていなかった。出ていなかった。合ってもエンジンの数字を考えたらどうかとも思うけど。

＜6＞佐々木完太 前検は下がっていたけど、インから伸び返す感じがあったし、舟の返りも良くて出足も悪くない。