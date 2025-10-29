来日中のトランプ大統領と日本企業のトップとの夕食会が開かれました。トランプ大統領は改めてアメリカへの投資拡大を訴えました。

【写真を見る】トランプ大統領と日本企業トップが夕食会 対米投資に日立・パナ・ソフトバンクGなどが関心 総額60兆円規模のプロジェクト

トランプ大統領

「歴史的な貿易協定を結ぶ、素晴らしい一日になった。トヨタが100億ドルを投じ、全米各地に自動車工場を建設する予定だ」

きのう夜、アメリカ大使公邸で開かれた夕食会で、トランプ大統領はトヨタ自動車がアメリカへの投資を予定していると述べました。

夕食会に出席したトヨタの豊田章男会長は、トランプ大統領から「一緒にいろんなことをやっていきましょう」と声をかけられたということです。

ラトニック商務長官

「マサさん、ソフトバンク」

これに先立ち、日米両政府はエネルギーやAIインフラ、重要鉱物など経済安全保障上、重要な分野を対象にアメリカへの投資が検討されていることを発表しました。

ソフトバンクグループや日立製作所、パナソニックなど複数の日本企業が投資に関心を示し、総額60兆円規模のプロジェクトになると見られます。