【GUのグリーン】がおしゃれ！ 大人こそ取り入れたい「こなれアイテム」

深みのあるグリーンは、派手すぎず地味にも見えにくく、大人世代に注目してほしいカラー。【GU（ジーユー）】からも、ほどよく華やかでこなれた印象を演出するグリーンアイテムが登場中です。一見、合わせるのが難しそうに思えるけれど、意外とコーデに馴染みやすく、この秋のスタイルに活躍してくれそう。今回は、いつものコーデに取り入れるだけで垢抜けを叶えてくれそうな、GUのグリーンアイテムをご紹介します。

落ち着いたグリーンが上品なポロカーデ

【GU】「ミラノリブポロカーディガン」\1,990（税込・セール価格）

ダークグリーンの落ち着いたトーンが、季節感を感じさせてくれるポロカーデ。ポロシャツ風の襟がほどよくきちんと感をプラスして、上品なスタイルにもぴったりです。前のボタンを閉めて着ても、羽織りとしても使える着回し力の高い一枚。肩や腰に巻いてコーデのアクセントとしても使えそう。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、様々なシーンで活躍してくれそうです。

リラックススタイルもグリーンで垢抜け

【GU】「ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

トレンド感のあるバレルレッグシルエットが魅力のスウェットパンツ。ほどよいゆとりでリラックス感があり、休日スタイルにもぴったりです。グレーやブラックなどベーシックなカラーが多いスウェットも、グリーンを選ぶことで一気におしゃれ度がアップ。シンプルなトップスを合わせるだけでも、こなれた印象に見せてくれそうです。

さりげなくカラーを楽しむなら足元から

【GU】「ベロアスニーカー」\1,990（税込・セール価格）

ベロア素材が上品なグリーンスニーカー。光沢のある質感で高見えするのが魅力で、カジュアルなスニーカーも大人っぽい印象に。秋冬コーデにぴったりの素材感で、シンプルな服装のアクセントとしても映える一足。コーデにカラーアイテムを取り入れるのに抵抗がある人も、足元なら自然に挑戦できそうです。

差し色にもなるグリーンバッグでこなれ感アップ

【GU】「キャンバスショルダーバッグ」\2,990（税込）

キャンバス素材のショルダーバッグ。ノートパソコンも入る大きめサイズで、荷物が多い日にもぴったりです。カジュアルな印象が強いキャンバス生地ですが、ダークグリーンの落ち着いた色味とシンプルなデザインなら、きれいめなコーデにも合わせやすそう。コーデのアクセントとしてもほどよく映えるグリーンは、派手すぎず取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N