◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース６ｘ―５＝延長１８回＝ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えた本拠地でのワールドシリーズ第３戦のブルージェイズ戦の死闘を劇的なサヨナラ勝ちで制して２連勝で対戦成績を２勝１敗とした。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は２本塁打を放つなど４打数４安打（２発、２二塁打の４長打）３打点、４申告敬遠、１四球の大暴れだった。佐々木朗希投手（２３）は日本人投手８人目となるワールドシリーズ初登板を果たして１回２／３を無失点で抑える好救援。試合時間６時間３９分の激闘に終止符を打ったのはフリーマンのサヨナラ弾だった。

延長１８回表。ブルペンに最後に残ったクラインがマウンドに上がった延長１５回から全く動きのなかった左翼のドジャースブルペンに注目が集まった。２日前の２５日（同２６日）に１０５球を投げて９回１失点で完投した山本由伸投手（２７）が準備を始めた。１８回裏に決着がついて結果的にマウンドには立たなかったが、１５〜１８回に４イニングを投げた１０番手のクラインの投球数は７２。１９回となれば山本がマウンドに向かう見込みだった。

山本は試合後「ピッチャーもいなかったので行くしかないと思いましたし、体調的にも今日は行けると思ったのでいきました。志願というか、もういなかったので、（首脳陣に）『準備できる』と言いました」と振り返った。ロバーツ監督も「必要なだけ投げてもらおうと思っていた。彼を最後の投手にする予定だった」と明かした。

だが、「最後のとりで」として選ばれたのは、なぜ山本だったのか。ほかにも選択肢は残っていた。投手では翌第４戦に先発予定の大谷、第５戦先発予定で前回登板から中２日だったスネルの２人。さらには最終手段として投手を守るために野手が登板するという選択肢も、限りなく少ないとは言え、選手を守る意味も含めて０ではなかったはずだ。

登板間隔を考慮すると、１７日（同１８日）の登板が最後だった大谷が筆頭候補になるはずだ。実際にブルージェイズは第４戦に先発するビーバーが準備を始めていた。だが、大谷は打者として出場。延長１１回には右脚をつるなど、満身創痍（そうい）だった。さらに今季は２３年９月に受けた右肘手術からの復帰シーズン。強行登板で万が一アクシデントが起きた場合、今後の戦いで「打者・大谷」すら失う可能性もあり、ロバーツ監督の選択肢からは自然に消えただろう。

スネルは第１戦に先発して、６回途中１００球を投げた。中２日とは言え、山本よりも登板間隔が空いていた。だが、ＥＳＰＮのＡ・ゴンザレス記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「スネルは試合前にブルペンでの投球練習を行った。彼は何度も投げることを希望したが、ノーチャンスと言われた。それが山本に道が開けた理由だ」と投稿。２日後の２９日（同３０日）の第５戦に中４日で登板予定とあって、試合前にブルペンで投球練習をしていたスネルが、再び準備をしてマウンドに上がることはリスクが高いと判断された模様だ。

現行ルールではレギュラーシーズンでは延長に突入すると無死二塁から始まるタイブレークとなるため、ブルペン投手がここまでフル回転することはほとんどない。ポストシーズンでは延長でもタイブレークはなし。ポストシーズンでしか見られないような光景、決断だった。