シンガー・ソングライターの徳永英明（６４）がデビュー４０周年記念アルバム「ＣＯＶＥＲＳ」を、デビュー日の来年１月２１日に発売することが２８日、分かった。

徳永は「今回、男女問わず、デビュー前から好きだった曲や、今みんなに届けたい曲をスタッフとともにセレクトしました」と、自身１１年ぶりのカヴァーアルバムについて語った。

０５年にスタートしたカヴァーアルバム「ＶＯＣＡＬＩＳＴ」シリーズは“男性による女性曲カヴァー”をコンセプトに、中島みゆき、松任谷由実ら女性アーティストの名曲を、徳永が再構築。シリーズ累計６００万枚以上のセールスを記録するなど、日本の音楽シーンに新たなカヴァー文化を誕生させた。

「ＣＯＶＥＲＳ」では、その精神を受け継ぎつつ、女性だけではなく、スターダスト☆レビューの「夢伝説」、ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹの「ＪＡＭ」、井上陽水の「帰れない二人」、玉置浩二の「メロディー」など、選曲の幅を大きく広げ「今届けたい曲」をセレクトした。

「こうしてカヴァーアルバムを出せることがすごく幸せです。愛情を込めてレコーディングしました」と、愛おしそうに語った徳永。音楽家としての思いをたっぷりと詰め込んだ作品に胸を張った。