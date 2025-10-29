【一問一答】ロバーツ監督「クレイジー。史上最高のワールドシリーズの試合の一つ。この選手たちを本当に誇りに思う」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月27日（月）（日本時間28日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦は、両チームが投手と野手のほとんどを投入する延長18回、6時間超えの死闘となった。

最後はフレディ・フリーマン選手がポストシーズン史上初となる2本目のサヨナラホームランを放ち、ドジャースが6-5で劇的な勝利を収めた。

1番DHで先発出場した大谷翔平選手は、4打数4安打2本塁打、4つの申告敬遠と1四球で全9打席出塁。ポストシーズン通算11本塁打の日本人メジャーリーガー新記録を樹立するなど、記録ずくめの大活躍を見せた。

また、佐々木朗希投手が1回2/3を無失点に抑える好リリーフを見せ、2日前に完投勝利を挙げた山本由伸投手も、リリーフ陣を使い果たしたためブルペンで登板準備をしていた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督が会見に応じ、歴史的な一戦を振り返った。

ロバーツ監督 会見コメント（一問一答）

Q：おめでとうございます。史上最高のワールドシリーズの試合の一つであろうこの試合を戦い抜き、あなたとチームが経験した感想を言葉にしていただけますか？

ええ、史上最高のワールドシリーズの試合の一つでしたね。感情的に消耗しました。今夜遅くにまた試合があるなんてクレイジーです。

今夜はヒーローがたくさんいました。もちろん、フレディ（・フリーマン）が試合に感嘆符を打ちましたが、ウィル・クラインがやったこと、エドガルド（・ロブレスキー）、そしてクレイトン（・カーショウ）が3イニングも肩を作って、重要なアウトを取ってくれたこと。全員が素晴らしい夜を過ごしました。

大きな仕事をし、戦い続けました。相手チームも全力を尽くしました。残念ながら誰かが勝たなければならない試合で、ドジャースにとっては幸運なことに、我々のチームにはフレディ・フリーマンがいました。この選手たちを本当に誇りに思います。



Q：ジョン・シュナイダー監督（ブルージェイズ）は、オオタニには今後もっと四球があるだろうと言っていました。それについて、どのように対処しなければなりませんでしたか？

ええ、理解できます。彼は地球上で最高の選手ですし、昨夜は素晴らしい打撃を見せた直後でしたから。ジョンはそれを嗅ぎつけて、ショウヘイに絶対に打たせようとはしませんでした。

明らかに、走者がいない場面でさえも彼を歩かせ、他の選手に打たせるという選択をしました。それを尊重しますし、幸いにもショウヘイの後ろにはまだ仕事ができる選手たちがいます。ええ、厳しい戦いでした。



Q：選手たちがどれほど疲弊していたか、あなたの視点から説明していただけますか？打者たちは大振りになっているように見えましたが、私の見間違いでしょうか、それとも彼らは疲れていたのでしょうか？



いえ、彼らは疲弊していました。ウィル・スミスは18イニングも捕手を務めました。ただひたすら頑張り続け、良いスイングもしました。マリンレイヤー（海からの湿った空気による霧）が出てきて、ウィルの序盤の打球はホームランだと思いました。

フレディにもホームランかと思う打球がありましたし、テイラーの打球もそうだったかもしれません。それでも我々は戦い続けました。そして（相手投手の）ラウダーが今夜見せた投球、彼はすべてを出し尽くしました。本当に素晴らしい試合でした。



Q：あなたはバリー・ボンズとプレーしましたが、ショウヘイは現代においてどのような存在ですか？

バリーは私が見た中で最高の打者です。しかし、この時代においては、（最高の打者は）彼（大谷）か、あるいは（アーロン・）ジャッジくらいでしょう。

我々は幸運なことに、彼の後ろにムーキー（・ベッツ）とフレディがいます。しかし、相手監督からこのような対応をされることは普通ありません。これは究極のリスペクトの証です。

（投手陣について）ヤマモトは休みを挟んで登板する可能性がありましたが、次のイニングに投げる準備をしていました。これは、選手たちがチャンピオンシップを勝ち取るためなら何でもするということを物語っています。彼らはすべてを懸けています。



Q：もし山本投手に頼らなければならなかった場合、どれくらい長く投げさせるつもりでしたか？

彼が必要なだけ投げたでしょう。彼が最後の投手でした。



Q：ウィル・クラインについてもう少しお聞かせください。あなたのロースターにはスーパースターや高給取りの選手がたくさんいますが、彼のような選手がこのような瞬間を迎えたことについて、どう思われますか？

彼のパフォーマンスは歴史に残るものでした。ウィルは今夜4イニングを投げ、ストライクゾーンを攻め、必死に戦いました。ポストシーズンではスーパースターたちが話題になりますが、多くの場合、予想もできないような伏兵が現れて活躍するものです。今夜はウィル・クラインの夜でしたし、エドガルドがやったことも非常に重要でした。



Q：ショウヘイは今夜非常に活動的でした。明日は先発投手ですが、このすべての後、彼の体調はどうですか？

彼は消耗しています。今夜は8回か9回出塁して、ベースを走り回っていましたから。彼は大喜びしていますが、ええ、明日はマウンドに上がります。準備はできているでしょう。

