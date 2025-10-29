紱永英明が、デビュー40周年記念作品の最新カバーアルバム『COVERS』をデビュー記念日の2026年1月21日にリリースする。

同作品は、『VOCALIST』シリーズに続く“紱永英明の“歌の力”を届ける1枚で、『VOCALIST 6』以来11年ぶりのカバーアルバム。2005年にスタートしたカバーアルバムシリーズ『VOCALIST』は“男性による女性曲カバー”というコンセプトだったが、今回は男女問わずに選曲。シリーズの精神を受け継ぎながらもより自由で開かれた選曲が特徴だ。

同作品では、スターダスト☆レビューの「夢伝説」、THE YELLOW MONKEYの「JAM」、井上陽水の「帰れない二人」、玉置浩二の「メロディー」など、紱永が“いま届けたい”名曲たちをセレクトし、男女の枠を超えて“心に残る名曲”を純粋に歌い継ぐ。

また同作品の発売を記念し、全国の対象店舗でのアルバム購入で、『COVERS』のビジュアルがデザインされたスマホスタンド、缶バッジ、マグネット、ステッカー、クリアファイルといったチェーン別オリジナル特典を先着で受け取ることができる。

■紱永英明 コメント

今回、男女問わずデビュー前から好きだった曲や今みんなに届けたい曲をスタッフとともにセレクトしました。

こうしてカヴァーアルバムを出せることがすごく幸せです。

愛情を込めてレコーディングしました。

みなさん、ぜひ聴いてください。

（文=リアルサウンド編集部）