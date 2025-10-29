1997年にデビューし、四半世紀にわたり「ミニ新幹線」を支えてきた「E3系」が、ついに年内で引退を迎える。秋田新幹線から始まり、山形新幹線に引き継がれたこの車両は、小さな車体に最新技術を詰め込んだ名車として親しまれてきた。JR東日本は「つばさ、つなぐ。」プロジェクトを展開し、最後の走りを多彩なイベントで盛り上げている。時代を駆け抜けたE3系、その足跡をたどる。（鉄道ジャーナリスト 枝久保達也）

「E3系」は1997年3月、秋田新幹線の開業にあわせて「こまち」としてデビューした。山形新幹線は1999年12月の新庄延伸開業に伴う増備車両として登場。2008年から「400系」を置き換えるため「E3系2000番台」が追加投入され、2010年に完了した。これにより秋田新幹線と山形新幹線はいずれも全編成が「E3系」に統一された。

ただ、同年に東北新幹線が新青森延伸開業して「はやぶさ」「こまち」が最高速度時速320キロにスピードアップすると、秋田新幹線の「E3系」は2013〜2014年にかけて新型車両「E6系」に置き換えられた。山形新幹線はその後も10年間、「E3系」王国が続いたが、こちらも時速300キロ運転を実施するため新型車両「E8系」の導入が始まり、いよいよ終焉を迎えた。

開発の難易度が高い

「ミニ新幹線」車両

秋田新幹線と山形新幹線は厳密には新幹線ではない。東京〜福島・盛岡間は東北新幹線であり、福島・盛岡から先は在来線特急列車になる「新在直通運転」である。「ミニ新幹線」とも呼ばれるが、これでは分かりにくいので営業上、運転区間を「新幹線」と呼んでいる。

