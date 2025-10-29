なでしこジャパン、ノルウェーに０−２で完敗。最後までゴールを奪えず…20歳の強烈シュートで複数失点。欧州遠征は未勝利で終了
なでしこジャパンが現地10月28日、国際親善試合でノルウェー代表とスペインのラ・リネアで対戦した。４日前のイタリア戦（１−１）から先発２人を入れ替え、新たに清水梨紗と浜野まいかが名を連ねた。
開始２分、清水の絶妙なスルーパスで抜け出した清家貴子が、いきなりビッグチャンスを迎えるが、モノにできない。
27分には長谷川唯からパスを受けた浜野がペナルティエリア手前で左足を振り抜くも、上手くミートしきれず、GKセシリー・フィスケルストランにキャッチされる。
先制点を奪えずにいると、28分にシグネ・ゴープセットに被弾し、ビハインドを負う。
前半は０−１で終了。後半の頭に２枚替えを行ない、南萌華と長野風花を送り込む。
状況の打開を試みるが、52分に再び20歳のゴープセットに強烈なシュートを叩き込まれ、リードを２点に広げられる。
直後の55分には、長谷川のグラウンダーの折り返しに宮澤ひなたが合わせるが、惜しくもクロスバーを叩く。
１点が遠いなか、66分に遠藤純と谷川萌々子、82分に籾木結花と白垣うのを投入する。ただ、その後もチャンスを作りながら得点できず、FIFAランキングでは自分たちが８位に対し、13位のノルウェーに０−２で完敗した。
ヨーロッパ遠征は１分１敗で未勝利に終わった。この後、年内最終戦として11月29日にカナダと長崎で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパン、ノルウェー相手に強烈シュートで２失点
