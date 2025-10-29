紱永英明、11年ぶりカバーアルバム『COVERS』をデビュー記念日にリリース！「愛情を込めてレコーディングしました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）が、デビュー40周年記念作品となる最新カバーアルバム『COVERS』をデビュー日である2026年1月21日にリリースする。

■スタレビ「夢伝説」、イエモン「JAM」など“いま届けたい”名曲をセレクト

本作は、長年にわたりファンに愛され続けてきた大ヒットシリーズ『VOCALIST』に続く、徳永英明の真骨頂ともいえる“歌の力”を届ける一枚で、『VOCALIST 6』以来、実に11年ぶりとなるカバーアルバム。時代を越えて響く名曲たちを、唯一無二、繊細かつ深みのある歌声であらたに表現した。

2005年にスタートした徳永秀樹のカバーアルバムシリーズ『VOCALIST』は、“男性による女性曲カバー”という新機軸のコンセプトで、日本の音楽シーンにあらたなカバー文化を生み出した。中島みゆき、松任谷由実、宇多田ヒカルといった女性アーティストの名曲を、徳永の繊細な歌声で再構築し、シリーズ累計600万枚以上という驚異的なセールスを記録した。

今回の『COVERS』は、『VOCALIST』シリーズの精神を受け継ぎながらも、より自由で開かれた選曲が特徴で、女性アーティストの名曲だけでなく、男性アーティストによる代表的楽曲も多数収録。

スターダスト☆レビューの「夢伝説」、THE YELLOW MONKEYの「JAM」、井上陽水の「帰れない二人」、玉置浩二の「メロディー」など、自身が“いま届けたい”名曲たちをセレクトし、男女の枠を超えて“心に残る名曲”を純粋に歌い継ぐという、徳永英明の音楽家としての深化が表れている。これにより、『COVERS』は単なるカバーアルバムではなく、ジャンルや性別を超えた“歌の継承”と“再発見”の作品としてあらたな存在感を放っている。

『COVERS』の発売を記念して全国の対象店舗でアルバムを購入した人に、チェーン別オリジナル特典を数量限定でプレゼントする施策も決定。『COVERS』のビジュアルがデザインされたスマホスタンド、缶バッジ、マグネット、ステッカー、クリアファイルが先着でプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトで。

デビュー曲「レイニー ブルー」を発表した日からちょうど40年。この軌跡の先に完成したあらたな響きを、ぜひ堪能しよう。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『COVERS』

【CD収録曲】

01. 夢伝説

02.「いちご白書」をもう一度

03. 飾りじゃないのよ涙は

04. 帰れない二人

05. つぐない

06. JAM

07. メロディー

08. 見上げてごらん夜の星を

09. 海を見ていた午後

10. Story

