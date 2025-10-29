歌手の徳永英明（64）が、デビュー40周年を迎える来年1月21日にカバーアルバムの新シリーズ「COVERS」を発売する。カバーアルバムは「VOCALIST6」以来、11年ぶりとなる。

2005年〜15年に発売された「VOCALIST」シリーズは「男性による女性曲カバー」がコンセプト。ボーナストラックに坂本九さんの「上を向いて歩こう」のカバーを収録した以外、中島みゆき（73）や宇多田ヒカル（42）ら全て女性アーティストのヒット曲を収めた。ハスキーがかった繊細な声で高音域の歌でも自在に歌いこなす様子が人気を呼び、シリーズ累計600万枚以上を売り上げた。

今作は一転、収録曲10曲のうち半分以上の6曲が男性アーティストのカバーとなった。井上陽水の「帰れない二人」や玉置浩二の「メロディー」、THE YELLOW MONKEYの「JAM」などを収録する。関係者は「40周年の節目で男女にとらわれず今歌いたい曲を詰め込んだ」と説明した。徳永も「こうしてカバーアルバムを出せることが凄く幸せです。愛情を込めてレコーディングしました。みなさん、ぜひ聴いてください」と呼びかけている。