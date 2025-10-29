お笑いタレント・劇団ひとり（48）が28日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。独り言で絶体絶命の大ピンチになったことを振り返った。

「絶体絶命の大ピンチ」について聞かれたひとりは「独り言を全然しゃべんないんですけど、なぜか車とかああいう密閉された中だと独り言をしゃべっちゃう」と、密室だと独り言をしてしまうと切り出した。

続けて「ある日、六本木の交差点で信号待ちしてたら、目の前の横断歩道を凄い美人な方が、スタイルも凄い良くて颯爽と歩いてた。で、“うわ〜いい女だな〜”って言っちゃったんですね」と、心の声を思わず漏らした。

だが、「俺、うっかり忘れてたんですけど…後ろに奥さん乗せてた」と、後部座席に妻であるタレント・大沢あかねがいたことを忘れていた。このひとりの独り言に対して、大沢は「オイ!今何て言った!?オイ!」と怒りを露わにした。

まずいと思ったひとりは「とっさに“ちょっと…今度…ドラマに出るから…その練習”って言って」と苦しい言い訳で逃れた。その後「出もしないドラマのセリフの練習してました」と明かして笑いを誘った。