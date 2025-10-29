女優の前田敦子（34）が11日に都内で「ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』スタジオメンバー合同取材」に出席。恋愛リアリティショー初MCへの思いを語った。

同番組は悩みを抱えるカップルが合意の上で一時的に交際関係を解消し、恋愛フリーの状態で共同生活を送るリアリティショー。ABEMA SPECIALチャンネルで11月9日より放送開始となる。前田は、スタジオ見届け人として陣内智則、藤田ニコルとともに出演。恋愛について本音で語り合う。

今作で恋リア初MC。友人からも「出てみてほしい」と出演を勧められていた中での番組オファー。「友達も面白がってくれるだろうし、恋愛の話もとっくの昔に解禁になってますけど普段自分のことを話すことがないので、普通の人間としてみんなで喋れるのはすごい楽しいなって思いながら参加させてもらってます」と、撮影は充実しているようだ。

男女の恋愛の駆け引きなどを見て「本当に勉強になります」と笑顔。「恋愛している人も恋愛していない人でもすごい楽しめます。ちょっと恋愛してみたいなとか、いろんな刺激になります」と見どころを語った。