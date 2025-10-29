タレントの藤田ニコル（27）が11日に都内で「ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』スタジオメンバー合同取材」に出席。憧れの芸能人を明かした。

番組にちなみ「同業者でこの人羨ましいなと思う人」を聞かれ、「あのちゃん」と歌手でタレントの“あのちゃん”ことあのを挙げた。先日、あのの武道館ライブを現地で鑑賞。「音楽の力は本当にすごい」と肌身で感じたという。「アーティストの方に凄い憧れます。あのちゃんはバラエティもできて音楽もしっかり。すごいなと思って尊敬してますね」と敬意を示した。

悩みを抱えるカップルが合意の上で一時的に交際関係を解消し、恋愛フリーの状態で共同生活を送るリアリティショー。参加者らは自身の本当の気持ちと向き合い、幸せになれる選択を見つけることを目指す。

復縁は「ハードルが高い」と“反対派”だったが、同番組を通し「初めて復縁も意外といいのかも」と新たな発見があった。「別れた原因をしっかり話あって、それを込みで新しい出会いを見ながらという、ある意味新しい恋愛。愛を再確認できる良い機会だなと思った。逆に清々しく（カップルに）戻れるんじゃんないかな。恋リアの力を借りるのは現代の方法。昔に戻れたら出たかった」とほほえんだ。

同番組は、ABEMA SPECIALチャンネルで11月9日より放送開始となる。