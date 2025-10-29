お笑い芸人の陣内智則(51)が11日に都内で「ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』スタジオメンバー合同取材」に出席。子供との恋愛エピソードを明かした。

フジテレビアナウンサーの松村未央年と2017年に結婚し、18年に長女が誕生。最近、娘とは「こんな子が良いとか、クラスでこんなことされてこの子優しかったとか、この子はいじわるだとか」甘い話をする機会も増えてきたようだ。

長女とのやりとりで陣内自身も「女性って優しい人が好きなんだなっていうのがわかりますよね。根本は優しさなんだな」と再確認。「親としたらやっぱり優しい人が1番いいよって。かっこいいとかじゃなくて優しい人が1番」と父の顔をのぞかせ「浮気だけはやめてほしいですね」と本音を語った。

親になって変化もあったという。最近「涙もろくなってる」と告白。「親になったからかな?（作品の）子供絡みのシーンになったら泣いてる。子供が何かしてるっていうのは涙腺いかれますね」と笑った。

同番組は悩みを抱えるカップルが合意の上で一時的に交際関係を解消し、恋愛フリーの状態で共同生活を送るリアリティショー。参加者らは自身の本当の気持ちと向き合い、幸せになれる選択を見つけることを目指す。ABEMA SPECIALチャンネルで11月9日より放送開始となる。