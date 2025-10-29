女優の前田敦子（34）が11日に都内で「ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』スタジオメンバー合同取材」に出席。子供とのエピソードを語り、幸せな表情を見せる場面があった。

2019年に長男出産を報告。長男とはまだ、恋愛話はしていない様子。「男の子だから今、恥ずかしい時期なんだと思うんですよね。“全然興味ないし”って感じ」だという。

前田が「女の子で仲いい子いないの?」と尋ねても「いない」とそっけない返答ばかりのようで「結婚したいのはママって言ってくれるので、今は私が幸せですね」と満面の笑みを浮かべた。

同番組は悩みを抱えるカップルが合意の上で一時的に交際関係を解消し、恋愛フリーの状態で共同生活を送るリアリティショー。ABEMA SPECIALチャンネルで11月9日より放送開始となる。

今作で恋リア初MC。友人から出演を勧められていた中での番組オファーだった。「友達も面白がってくれるだろうし、恋愛の話もとっくの昔に解禁になってますけど普段自分のことを話すことがないので、普通の人間としてみんなで喋れるのはすごい楽しいなって思いながら参加させてもらってます」と充実しているようだ。

参加者らの恋愛ドラマに「本当に勉強になります」と笑顔。「恋愛している人も、恋愛していない人でもすごい楽しめます。ちょっと恋愛してみたいなとか、いろんな刺激になります」とアピールした。