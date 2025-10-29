ÆÁ±Ê±ÑÌÀ¡¢£±£±Ç¯¤Ö¤ê¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡Ä°æ¾åÍÛ¿å¤ä¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤éÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¾¶Ê²Î¤¦
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆÁ±Ê±ÑÌÀ¡Ê£¶£´¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£±·î£²£±Æü¤Ë£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ã£Ï£Ö£Å£Ò£Ó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Îß·×£¶£°£°ËüËç°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¥«¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö£Ö£Ï£Ã£Á£Ì£É£Ó£Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î£¶ºîÌÜ¡Ö£Ö£Ï£Ã£Á£Ì£É£Ó£Ô£¶¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Ë°ÊÍè¡£È¯ÇäÆü¤Î£±·î£²£±Æü¤Ï¡¢£±£¹£¸£¶Ç¯¤Ë¼«¿È¤¬¡Ö¥ì¥¤¥Ë¡¼¡¡¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£´£°Ç¯¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö£Ö£Ï£Ã£Á£Ì£É£Ó£Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ê¤É½÷À²Î¼ê¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö£Ã£Ï£Ö£Å£Ò£Ó¡×¤Ë¤ÏÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¡ÖÌ´ÅÁÀâ¡×¡¢£Ô£È£Å¡¡£Ù£Å£Ì£Ì£Ï£×¡¡£Í£Ï£Î£Ë£Å£Ù¤Î¡Ö£Ê£Á£Í¡×¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤Î¡Öµ¢¤ì¤Ê¤¤Æó¿Í¡×¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Î¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÁ±Ê¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¶Ê¤äº£¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¶Ê¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ±Ê¤Ï£°£±Ç¯¤ËÈ¯¾É¤·¤¿Ç¾·ì´É¤Î°Û¾ï¤Çµ¯¤¤ëÆñÉÂ¡Ö¤â¤ä¤â¤äÉÂ¡×¤ò¹îÉþ¤·¡¢£°£¶Ç¯¤«¤é£±£°Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£±£¶Ç¯¤ËÉÂµ¤¤¬ºÆÈ¯¡££±£¸Ç¯¤Ë¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¡Ê¤³¤¦¤½¤¯¡Ë¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìÆþ±¡¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¸å¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤â£±£²·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ê£²£·ÅÔ»Ô£³£±¸ø±é¡Ë¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÍ¥¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ç¤â¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤¹¤ë¡£