JO1、「デジタルアルバム」で初登場1位 自身通算5作目【オリコンランキング】
JO1の『Handz In My Pocket （Special Edition）』が、29日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で自身通算5作目の1位を獲得した。
【ライブ写真】2日間で2万発の花火！浴衣姿のJO1
JO1の「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品は、『TROPICAL NIGHT （Special Edition）』、『EQUINOX （Special Edition）』、『WHERE DO WE GO （Special Edition）』、『BE CLASSIC （Special Edition）』、『Handz In My Pocket （Special Edition）』となる。
本作は、最新CDシングル「Handz In My Pocket」の各形態収録曲や「Handz In My Pocket (English ver.)」を収めたスペシャルエディション。CD作品は、同日付の「オリコン週間シングルランキング」で週間売上50.5万枚を記録し、初登場1位を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
