徳永英明、約11年ぶりカバーアルバム発売決定 玉置浩二「メロディー」、イエモン「JAM」など収録
シンガー・ソングライターの徳永英明（※「徳」＝旧字体、「英」＝くさかんむりの間が空く）が、デビュー40周年を記念したカバーアルバム『COVERS』を2026年1月21日にリリースすることが決定した。カバーアルバムのリリースは、2015年の『VOCALIST 6』以来、約11年ぶりとなる。
同作は、徳永の代表的シリーズ『VOCALIST』の精神を受け継ぎながらも、女性アーティストの名曲にとどまらず、男性アーティストの楽曲も取り上げるなど、より自由な選曲が特徴。スターダスト☆レビュー「夢伝説」、THE YELLOW MONKEY「JAM」、井上陽水「帰れない二人」、玉置浩二「メロディー」など、時代を超えて愛される名曲を、“いま届けたい歌”として新たな表現で収録する。
徳永は、「デビュー前から好きだった曲や、いまみんなに届けたい曲をスタッフとともにセレクトしました。こうしてカバーアルバムを出せることがすごく幸せです。愛情を込めてレコーディングしました」とコメントを寄せている。
『COVERS』は全3形態で展開。初回限定盤Aには、「夢伝説」のミュージックビデオと撮り下ろし映像「HIDEAKI TOKUNAGA COVERS SPECIAL SESSION」を収録したBlu-rayが付属。初回限定盤Bには、2024年9月14日に神奈川県民ホールで開催されたツアー『Concert Tour 2024 ALL BEST 3』のライブ音源（全19曲・約97分）を収めた2枚組CDが同梱される。アナログ盤もリリースされ、SIDE A・Bあわせて全10曲を収録。通常盤はCDのみでの販売となる。
あわせて、全国の対象店舗では、数量限定のチェーン別オリジナル特典の配布も実施。スマホスタンド、缶バッジ、マグネット、ステッカー、クリアファイルなど、各チェーンごとに異なる特典が用意されている。
デビュー曲「レイニー ブルー」からちょうど40年。徳永英明が“歌の力”で新たにつづる名曲たちの響きに注目したい。
■CD収録曲
M01. 夢伝説
M02. 「いちご白書」をもう一度
M03. 飾りじゃないのよ涙は
M04. 帰れない二人
M05. つぐない
M06. JAM
M07. メロディー
M08. 見上げてごらん夜の星を
M09. 海を見ていた午後
M10. Story
■アナログ盤（LP）収録曲
【SIDE A】
M01. 夢伝説
M02. 「いちご白書」をもう一度
M03. 飾りじゃないのよ涙は
M04. 帰れない二人
M05. つぐない
【SIDE B】
M06. JAM
M07. メロディー
M08. 見上げてごらん夜の星を
M09. 海を見ていた午後
M10. Story
