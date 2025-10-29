米津玄師、勢い止まらず今週も“記録づくし” 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』＆映画『秒速5センチメートル』主題歌ヒット【オリコンランキング】
米津玄師の勢いが止まらない。29日発表の最新オリコンランキングでも、次々と記録を塗り替えている、
【動画】米津玄師「1991」主題歌スペシャルムービー
最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、「IRIS OUT」が1位を獲得。9月29日付、10月13日付に続き、通算3度目の「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠となり、同一楽曲で通算3度のデジタル2冠を獲得するのは今年度初【※2】となった。
【※1】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門。
【※2】今年度は、「2024/12/23付」よりスタート。
「IRIS OUT」は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌として9月15日に配信開始。最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、週間再生数2112.1万回（21,121,158回）で6週連続の1位を獲得したほか、ソロアーティスト史上初の6週連続週間再生数2000万回超えを達成。最新の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、週間DL数0.9万DL（9,007DL）で通算3度目の1位となった。
■「オリコン週間ストリーミングランキング」、米津楽曲が“2週連続”TOP5に3作品
「オリコン週間ストリーミングランキング」では、米津の楽曲がTOP5に2週連続で3作品【※】を送り込んだ。
【※】関連楽曲を含めて3作。「米津玄師」と「米津玄師, 宇多田ヒカル」は別名義扱い。
1位は「IRIS OUT」で、6週連続で週間再生数2000万回超えを記録。YOASOBI、Creepy Nutsに次ぐ史上3組目、ソロアーティストで初めての記録となった。また6週連続1位もキープしており、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を自己更新。累積再生数は1億6,192.7万回（161,926,604回）を記録している。
2位には米津玄師，宇多田ヒカル名義で担当した同エンディングテーマ「JANE DOE｝が、週間再生数1,028.4万回（10,283,504回）でランクイン。10月6日付から5週連続のTOP3入りと週間再生数1000万回超え、累積再生数は6,298.4万回（62,983,562回）を記録した。
5位には、新海誠監督の劇場アニメを実写化した映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）主題歌で、米津の「1991」がランクイン。2週連続のTOP5入りとなった。週間再生数は707.1万回（7,071,482回）で、累積再生数は1,531.2万回（15,311,987回）を記録した。
■「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」、「IRIS OUT」が今年度初の記録
「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、「IRIS OUT」が10月13日付以来3週ぶり、通算3度目の1位を獲得。同一楽曲が通算3度のデジタルシングル1位を獲得するのは今年度初となった。
9月29日付での初登場1位から6週連続のTOP5入りと高順位をキープ中。前週10月27日付では、今年度配信楽曲【※】最速となる登場5週目で累積10万ダウンロード超えを記録した。なお最新11月3日付では週間0.9万（9,007DL）を記録し、累積DL数は11.1万DL（110,868DL）。
5位には、同作のエンディングテーマとなっている米津玄師, 宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」が週間0.5万DL（5,254DL）でランクイン。10月6日付から5週連続のTOP10入りで、累積DL数は7.1万DL（70,797DL）となった。
【※】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート。
（2024年12月23日付の集計開始日：2024年12月9日以降に配信された作品が対象）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
