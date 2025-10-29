Number_i、「GOD_i」が自身通算4作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
Number_i「GOD_i」（ゴッドアイ）が、10月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】Number_i「GOD_i」ミュージックビデオ
週間再生数は154万4400回を記録。累積再生数は1億26万2256回となり、自身通算4作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。本作は、2025年1月27日に配信開始。「一歩前に踏み出すための勇気につながれば」という強い思いをテーマに、メンバーの岸優太がプロデュースを担当した。
【※】Number_iの累積再生数1億回突破ほか作品（達成順）：「GOAT」「BON」「INZM」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間：2025年10月20日〜26日）＞
