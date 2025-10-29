TOMORROW X TOGETHER、最新アルバム曲が16位に初登場 ONE N’ ONLY、BOYNEXTDOORの新曲も初登場【オリコンランキング】
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモローバイトゥギャザー）の「Can't Stop」が、最新の11月3日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で16位に初登場した。
【動画】本田響矢の“晴れやかな笑顔”がマッチ！TOMORROW X TOGETHERの新MV
本作は、10月22日に発売されたTOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『Starkissed』のタイトル曲。アルバムは、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」で自己最高初週売上を記録し、初登場1位を獲得した。
25位には、M!LKらを擁するスターダストプロモーション所属の5人組男性グループ・ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）の新曲「Gooey」が初登場。来月26日に発売のメジャー1stアルバム『AMAZONIA』の表題曲で、10月20日に先行配信された。
38位には、6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの10月21日に発売した最新アルバムの収録曲「Hollywood Action」が初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間：2025年10月20日〜26日）＞
