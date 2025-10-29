シンガー・ソングライター徳永英明（64）の11年ぶりのアルバムで、デビュー40周年記念となるカバーアルバム「COVERS」が、来年1月21日にリリースされることが28日、分かった。

徳永のカバーアルバムといえば、“男性による女性曲のカバー”をコンセプトにした「VOCALIST」シリーズが長年親しまれてきたが、最新作は同シリーズの精神を受け継ぎながらも、より自由で開かれた選曲が特徴。女性アーティストに限らず男性アーティストの楽曲も収録される。

スターダスト☆レビュー「夢伝説」、THE YELLOW MONKEY「JAM」、井上陽水「帰れない二人」、玉置浩二「メロディー」など、徳永が“今届けたい”名曲たちをセレクト。心に残る珠玉の名曲を純粋に歌い継ぐという、音楽家としての深化が表れている。単なるカバーアルバムではなく、“歌の継承”“再発見”の作品として、新たな存在感を放つことになりそうだ。

徳永は「今回男女問わず、デビュー前から好きだった曲や、今みんなに届けたい曲をスタッフとともにセレクトしました。こうしてカバーアルバムを出せることがすごく幸せです」と喜びを伝えた。「愛情を込めてレコーディングしました。皆さん、ぜひ聴いてください」と呼びかけた。

発売日は、デビュー曲「レイニー ブルー」リリースからちょうど40年の記念日。新機軸を打ち出した徳永の新たな挑戦が始まる。