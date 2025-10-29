イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザに対して攻撃を行ったなどと中東メディアが報じました。停戦が発効したガザ情勢をめぐって、再び緊張が高まっています。

中東アルジャジーラによりますと、28日、イスラエル軍がガザ北部ガザ市に対して複数の攻撃を行ったということです。攻撃による被害については明らかになっていませんが、ガザ市の病院付近も攻撃をうけたとみられています。

これに先立ち、イスラエルの首相府は28日、声明で「ネタニヤフ首相がガザに対して直ちに強力な攻撃を行うよう軍に指示した」と発表しました。

イスラム組織ハマスは27日、和平合意に基づき、拘束していた人質の遺体の一部をイスラエルに返還。ただ、イスラエル側は鑑定の結果、返還が予定されていた人質の遺体ではなく、2年前にすでにイスラエル軍が収容していた別の遺体の一部だったと発表しました。

これに対して、ネタニヤフ首相は「明白な合意違反だ」と非難し、「治安当局と協議して対応を検討する」と述べていました。

ガザでの戦闘をめぐっては、イスラエルとハマス双方がアメリカが提示した和平計画に合意し、10日に停戦が発効していましたが、再び緊張が高まっています。