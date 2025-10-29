先ほどから、再びドルが売り優勢となる中、ドル円は１５１円台に伸び悩む動きが出ている。ユーロドルもＮＹ時間の朝方に一時１．１６ドル台前半まで下落していたが、１．１６６０ドル近辺に戻す展開。



明日から市場は重要イベントが目白押しの中、新規にポジションを傾けようという動きまではないように思われるが。月末が接近していることもあり、ポジション調整中心の動きにも思われる。



明日はＦＯＭＣの結果発表や、ＦＯＭＣ後にはマグニフィセント７の決算が始まる。ＦＯＭＣが利下げが確実視されている一方、米政府機関の閉鎖で経済指標の発表が延期される中、パウエル議長は１２月についてはオープンの姿勢を強調してくるとも見られている。



本日のドル円は一時１５１．７５円近辺まで下落していた。１０月１７日から２７日までの上昇波のフィボナッチ３８．２％戻しが１５１．７５円付近にあり、本日はその水準でサポートされている。下抜けるようであれば、５０％戻しの１５１．３０円、６１．８％戻しの１５０．８５円あたりが視野に入る。



USD/JPY 151.99 EUR/USD 1.1662 GBP/USD 1.3277



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

