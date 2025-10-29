NY株式28日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　47784.94（+240.35　+0.51%）
ナスダック　　　23710.15（+72.69　+0.31%）
CME日経平均先物　50620（大証終比：+30　+0.06%）

欧州株式28日GMT15:04
英FT100　 9719.91（+66.09　+0.69%）
独DAX　 24315.54（+6.76　+0.03%）
仏CAC40　 8232.61（-6.57　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.492（+0.001）
10年債　 　3.981（+0.002）
30年債　 　4.546（-0.007）
期待インフレ率　 　2.288（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.619（+0.003）
英　国　　4.392（-0.010）
カナダ　　3.049（-0.001）
豪　州　　4.173（-0.010）
日　本　　1.666（+0.014）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.11（-1.39　-2.26%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3963.50（-174.30　-4.21%）

ビットコイン（ドル）
115195.06（+725.40　+0.63%）
（円建・参考値）
1750万1585円（+110210　+0.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ