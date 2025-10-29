ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２４０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 47784.94（+240.35 +0.51%）
ナスダック 23710.15（+72.69 +0.31%）
CME日経平均先物 50620（大証終比：+30 +0.06%）
欧州株式28日GMT15:04
英FT100 9719.91（+66.09 +0.69%）
独DAX 24315.54（+6.76 +0.03%）
仏CAC40 8232.61（-6.57 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.492（+0.001）
10年債 3.981（+0.002）
30年債 4.546（-0.007）
期待インフレ率 2.288（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.619（+0.003）
英 国 4.392（-0.010）
カナダ 3.049（-0.001）
豪 州 4.173（-0.010）
日 本 1.666（+0.014）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.11（-1.39 -2.26%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3963.50（-174.30 -4.21%）
ビットコイン（ドル）
115195.06（+725.40 +0.63%）
（円建・参考値）
1750万1585円（+110210 +0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
