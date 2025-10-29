NY株式28日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　47905.97（+361.38　+0.76%）
ナスダック　　　23801.26（+163.80　+0.69%）
CME日経平均先物　50830（大証終比：+370　+0.73%）

欧州株式28日GMT17:12
英FT100　 9696.74（+42.92　+0.44%）
独DAX　 24278.63（-30.15　-0.12%）
仏CAC40　 8216.58（-22.60　-0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.496（+0.005）
10年債　 　3.983（+0.004）
30年債　 　4.550（-0.002）
期待インフレ率　 　2.291（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.623（+0.007）
英　国　　4.400（-0.002）
カナダ　　3.046（-0.004）
豪　州　　4.173（-0.010）
日　本　　1.638（-0.028）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.11（-1.20　-1.96%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3972.60（-47.10　-1.17%）

ビットコイン（ドル）
115538.31（+1068.65　+0.93%）
（円建・参考値）
1758万1465円（+162616　+0.93%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ