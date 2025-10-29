ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３６１ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 47905.97（+361.38 +0.76%）
ナスダック 23801.26（+163.80 +0.69%）
CME日経平均先物 50830（大証終比：+370 +0.73%）
欧州株式28日GMT17:12
英FT100 9696.74（+42.92 +0.44%）
独DAX 24278.63（-30.15 -0.12%）
仏CAC40 8216.58（-22.60 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.496（+0.005）
10年債 3.983（+0.004）
30年債 4.550（-0.002）
期待インフレ率 2.291（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.623（+0.007）
英 国 4.400（-0.002）
カナダ 3.046（-0.004）
豪 州 4.173（-0.010）
日 本 1.638（-0.028）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.11（-1.20 -1.96%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3972.60（-47.10 -1.17%）
ビットコイン（ドル）
115538.31（+1068.65 +0.93%）
（円建・参考値）
1758万1465円（+162616 +0.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
