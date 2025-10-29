きょうのポンドドルは再び売りが優勢となっており、一時１．３２ドル台半ばまで下落する場面も見られた。２００日線が１．３２３５ドル付近に来ており、下値を試す動きが続いている。ポンド円も下落しており、一時２０１円台に下落する場面も見られた。



ポンドはさらに下落する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。リーブス英財務相が予想以上に深刻な財政悪化に直面しているためだという。報道によると、英予算責任局（ＯＢＲ）は１１月の予算案でＧＤＰの見通しを０．３％ポイント下方修正する見通しだという。



これは財政に約２７０億ポンドの打撃を与える規模で、リーブス英財務相は財政健全化のために４００億-５００億ポンド規模の歳出削減または増税措置を講じる必要があると分析している。アナリストは、これがポンドにとって大きな下振れリスクになると述べた。



GBP/USD 1.3278 GBP/JPY 202.02 EUR/GBP 0.8784



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

