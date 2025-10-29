ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３６４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式28日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 47908.89（+364.30 +0.77%）
ナスダック 23835.19（+197.73 +0.84%）
CME日経平均先物 50850（大証終比：+390 +0.77%）
欧州株式28日終値
英FT100 9696.74（+42.92 +0.44%）
独DAX 24278.63（-30.15 -0.12%）
仏CAC40 8216.58（-22.60 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.494（+0.003）
10年債 3.980（0.000）
30年債 4.547（-0.006）
期待インフレ率 2.291（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.623（+0.007）
英 国 4.400（-0.002）
カナダ 3.044（-0.006）
豪 州 4.173（-0.010）
日 本 1.638（-0.028）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.08（-1.23 -2.01%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3973.40（-46.30 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
115319.56（+849.90 +0.74%）
（円建・参考値）
1754万5871円（+129312 +0.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
