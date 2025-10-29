明日はカナダ中銀 利下げ予想 インフレ再上昇も雇用の冷え込みを重視か＝ＮＹ為替 明日はカナダ中銀 利下げ予想 インフレ再上昇も雇用の冷え込みを重視か＝ＮＹ為替

本日のカナダ円はロンドン時間に１０８円台半ばまで下落していたものの、ＮＹ時間にかけて下げを取り戻しており、１０９円台を回復している。下に往って来いの展開。



明日はＦＯＭＣが予定されており、市場も注目しているが、その前にカナダ中銀が政策委員会の結果を公表する。市場では０．２５％の利下げが濃厚と見られているようだ。確率は８５％程度。



直近のデータからはインフレの再上昇が確認されている。しかし、先日のＩＭＦ総会でのマクレム裁総の発言からは、カナダ中銀は雇用の冷え込みの方を重視していると見られているようだ。マクレム総裁は、９月に６万４００人の雇用が増加したにもかかわらず、カナダの労働市場は「軟調」だと述べた。総裁は「過去２カ月で失われた１０万件超の雇用の一部を取り戻したに過ぎない」と言及していた。



失業率も年初の６．６％から７．１％に上昇しており、今回は利下げが有力視されている。



USD/CAD 1.3946 CAD/JPY 109.16



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

