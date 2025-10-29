「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦で、ＷＳ日本勢初となる１試合２本塁打をマークした。今ポストシーズン（ＰＳ）８本目で通算では１１本目となり、松井秀喜の日本選手最多を更新した。４打席連続安打の後は４打席連続敬遠。９打席目も四球も選び、ポストシーズンの１試合最多の９出塁も記録した。ＰＳ史上２番目の６時間３９分の熱戦での勝利に貢献した大谷は、２８日（日本時間２９日）の第４戦で先発としてＷＳ初登板する。

大谷は極上の笑顔でベンチを飛び出した。延長十八回、６時間３９分の死闘。サヨナラ本塁打で終止符を打ったフリーマンは言った。「彼はユニコーン。もはや彼のことを褒める形容詞は残っていない」。大谷に対する言葉が全てを物語っていた。

一回からアクセル全開だった。サイ・ヤング賞３度のシャーザーのカーブを右翼線に落とす二塁打。１−０の三回１死は内角速球を右翼ポール際へ運んだ。ＷＳ２本目のソロに大絶叫。２点を追う五回１死一塁は、相手から１点差に迫る左中間への適時二塁打を放った。塁上から自軍ベンチに向け、「カモーン！」と叫んで味方を鼓舞した。

１点を勝ち越された直後の七回１死は左中間への同点弾。荒々しくバットを投げ捨て、絶叫しながらダイヤモンドを回った。ＰＳ通算１１本目のアーチは松井秀喜を抜き日本選手最多。ＷＳでの１試合４長打はフランク・イズベル以来、１１９年ぶり２人目の大記録だ。

大谷を止められないブルージェイズは勝負を避けることを決断した。第５打席以降は４打席連続の申告敬遠で、十七回２死一塁は勝負を避けたストレートの四球。１試合９出塁はＰＳ史上初の快挙だった。「打ちにいきたい場面で（打ち気を）押し殺しながら自分のゾーンで対処できたのが良かった」と自賛した。

昨季はＷＳ第２戦の走塁で左肩を脱臼。世界一を達成しても満足はできなかった。今回は遠征先に真美子夫人ら家族を連れて乗り込み、体力も気持ちも充実している。「うれしい気持ちもあるし、ほっとした気持ちもある。勝ったのが全て。自分のプレーは後から振り返ればいい」と話した。

球場を後にしたのは、日付が変わった午前１時前。けいれんの兆候があった足の状態を語ることなく、「早く帰って寝て、明日に備えたい」と笑った。第４戦は投打同時出場。想像を超越するパフォーマンスで連覇に王手をかける。