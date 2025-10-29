「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースは延長十八回、先頭のフリーマンが中越えにサヨナラ弾。ＰＳ史上２番目の６時間３９分の歴史的な死闘に終止符を打った。

熱戦が続く中、山本由伸投手は覚悟を決めた。延長十八回からブルペンで準備を開始。第２戦での１０５球の完投勝利から中１日での登板を志願していたことを明かした。

「もう行くしかないと。体調的にも大丈夫。誰もいなかったので。『準備できる』と言いました」。十六回にはアイアトン通訳を連れて、ロバーツ監督の元に向かい、話し込む様子が中継カメラに映し出されていた。

ただ、準備中にフリーマンのサヨナラ弾が飛び出して死闘に終止符が打たれ、登板する機会はなかった。「ホームランで助かりました。こんな大接戦だったので勝てたのはうれしかったです」。三塁ベンチへ向かって駆け出すと、大谷、佐々木の日本選手トリオで抱擁。ベンチ前ではロバーツ監督に強く抱きしめられた。

ドジャースは延長十二回に８番手で登板したカーショーら投手１０人を使っていた。試合後、ロバーツ監督は「必要なだけ投げてもらうつもりだった。彼（山本）が最後の切り札だった」と明かしており、仮に延長十九回に突入していれば、登板していた可能性は高かった。

ナインから勝利投手のような祝福を受けた山本は「こういう試合で投げられるために準備してきたので。こういったワールドシリーズで完投して、２日後に投げられる体になっていたのも成長を感じました」と前を向いた。