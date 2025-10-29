日経225先物：29日2時＝260円高、5万720円
29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比260円高の5万720円と急伸。日経平均株価の現物終値5万219.18円に対しては500.82円高。出来高は6900枚となっている。
TOPIX先物期近は3310.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50720 +260 6900
日経225mini 50715 +250 123340
TOPIX先物 3310.5 +15.5 10786
JPX日経400先物 29890 +225 644
グロース指数先物 721 +5 443
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース