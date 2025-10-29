　29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比260円高の5万720円と急伸。日経平均株価の現物終値5万219.18円に対しては500.82円高。出来高は6900枚となっている。

　TOPIX先物期近は3310.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50720　　　　　+260　　　　6900
日経225mini 　　　　　　 50715　　　　　+250　　　123340
TOPIX先物 　　　　　　　3310.5　　　　 +15.5　　　 10786
JPX日経400先物　　　　　 29890　　　　　+225　　　　 644
グロース指数先物　　　　　 721　　　　　　+5　　　　 443
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース