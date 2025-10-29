U-17日本代表はノルマの1失点以内で練習試合2勝。DF藤田明日翔(川崎F U-18)「自分たちが守れれば試合は絶対に勝てる」
[10.24 練習試合 U-17日本代表 2-1 東京国際大 JFA夢フィールド]
U-17日本代表は「FIFA U-17ワールドカップカタール2025」(11月3日開幕)へ向け、一つ結果を残した。24日に大学生と練習試合2試合を行い、流通経済大に3-1、そして東京国際大にも2-1で勝利。ノルマとしていた1失点以内で2連勝を飾った。
東京国際大戦にフル出場したDF藤田明日翔(川崎F U-18)は、「(3バックで)意思疎通ができていたので、1失点はありましたけど、良い守備ができたかなと思います」と頷く。相手がオールコートでプレスを掛けてきたことでU-17日本代表はミスが増え、守備の時間が増加。1-0の後半17分に1失点したものの、次の1点を許さなかった。
流経大戦ではDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)、東京国際大戦では藤田がゴールカバーでそれぞれ相手の決定機を阻止。藤田はU-17ワールドカップへ向けて「今日もゴール守ったカバーリングとかだったり、スピードとか機動力はある方だと思うんで、そこを活かして海外相手にも臆せず全部勝っていきたい」と意気込んだ。
その藤田はU-17ワールドカップでU-17日本代表の3バックの中央を担うことが予想される。自信を持つスピードに加えて強度が向上。9月末から行われたU-17日本代表候補合宿、そして今回の東京国際大戦でも、藤田のところで食い止めているようなシーンがあった。
「やっぱり自分、真ん中なんで、全方向に指示出すこととか、相手FWも一番強い選手が真ん中にいると思うんで、そこで僕が勝てたら試合を有利に進められるかなって思っています」。8月末からのフランス遠征(リモージュ国際大会)ではポルトガルを完封し、サウジアラビア戦とフランス戦はいずれも1失点。4試合で7失点したU17アジアカップ(4月)など以前に比べると、チームの失点数が確実に減少してきている。
藤田は「(吉田)湊海とか浅田(大翔)は凄く点取れる選手なんで、その分、自分たちが守れれば試合は絶対に勝てると思うんで、そこを僕たちが何とか守りたいと思います」。リモージュ国際大会は優勝。その後国内合宿では強度の高い大学生に主導権を握られた時間帯もあったが、5連勝と攻守が噛み合っている。
U-17アジアカップ・オーストラリア戦での鮮烈ボレー弾も印象的な藤田は今回、国内最終合宿前から「ずっっとワクワクしています」。所属する川崎F U-18の森勇介監督やコーチ陣から「絶対、試合に出ろ」「(決勝まで)絶対、帰って来るな」と言われているというDFリーダーは、モロッコとの初戦(11月3日)からチームメイトたちと連動して日本の堅守を示し、白星を勝ち取る。
(取材・文 吉田太郎)
