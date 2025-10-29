◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース6―5ブルージェイズ （2025年10月27日 ロサンゼルス）

延長18回1死。ドジャースの山本がブルペンでキャッチボールを始めると、スタンドもざわついた。105球で2試合連続完投勝利を飾った25日の第2戦から中1日。直後の攻撃でフリーマンのサヨナラ弾が飛び出し、予定された19回からの登板はなくなったが「もう投手もいなかったのでいくしかない。体調的にいけると思った。こんな大接戦だったので全員で勝てたのはうれしかった」と志願してのブルペン準備に笑みを浮かべた。

本来は休養日。それでも、12、13回あたりから心の準備をしていたという。「監督が絶対に（投げても）いいと言わないと思ったけど、どうしても仕方なかったので“準備しながら話し合おう”となった」。延長15回にクラインが登板し、残る投手は山本と29日（日本時間30日）の第5戦で先発予定のスネルの2人とDHの大谷。タイブレーク制のないPS。WS史上最多の10投手をつぎ込み、両軍19投手の登板も同最多。野手含め44選手が出場したのはWS史上2番目のまさに歴史に残る総力戦だった。

「19歳の頃は何でもない試合で投げて、10日間くらい投げられなかったりした。そこから何年も練習し、WSで完投した2日後に投げられる体になったのは凄く成長を感じた」

出番はなかったが、ブルペンでの準備を通じて自身の成長を感じていた。オリックス時代からトレーナーの矢田修氏の指導の下、さまざまなメニューをこなして体幹を強化してきた。この日のブルペン投球も矢田氏に見守られ「僕がウオームアップを始めたら気付いたら後ろにいた」と笑い、「矢田修という方がどれだけ凄いかを証明できた」と誇った。

今後は先発調整に戻り、31日（同11月1日）の敵地での第6戦先発に備える。WS最長タイの延長18回、同史上2番目の6時間39分に及んだ大熱戦。興奮冷めやらない様子で球場を後にした。（柳原 直之）