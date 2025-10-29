◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース6―5ブルージェイズ （2025年10月27日 ロサンゼルス）

死闘に終止符を打ったのは、またもドジャース・フリーマンだった。延長18回、先頭で相手9番手リトルの92・4マイル（約149キロ）ツーシームを捉えた打球は中堅バックスクリーンへ。大飛球がフェンスを越え、試合が終わったことを確認すると、フリーマンは二塁ベース付近で両手を上げ喜びを爆発させた。

「私たちのブルペンがあれだけの投球をしていたら、何度でも気合が入り続けるよ。何とか出塁しようと考えていた。フルカウントから良いスイングができた」

昨年のヤンキースとのWS第1戦で放った史上初のサヨナラグランドスラムに続き、PSで2度のサヨナラ弾は史上最多タイ。WSに限れば史上初だ。昨年のWSで5戦で4発12打点という驚異的な活躍を見せ、MVPに輝いた36歳。大舞台での勝負強さは今年も健在だ。

大谷が合計9度も出塁しながら、この瞬間まで、その後を打つベッツと自身がなかなか還せなかった。13、15回の打席では走者を置きながら、フェンス際の打球が惜しくも失速していずれも中飛に倒れた。9打席目にしてついに仕事を果たして手にした勝利だった。

「今夜の翔平はセンター右やセンター左に打球を飛ばしていたから、いい状態なのは明らか。だから（敬遠は）正しい判断。時間は凄くかかったけど、最終的に私たちがやり遂げられた」。2年連続、フリーマン個人としては3度目の世界一にあと2勝に迫った。頼れる3番打者が、背後から大谷、ベッツを支えている。（杉浦大介通信員）